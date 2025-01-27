Послы ЕС ищут компромисс с Венгрией: энергобезопасность в обмен на продление санкций против России
Понедельник, 27 января 2025, 09:32
Послы Евросоюза в понедельник будут работать над совместным заявлением по энергетической безопасности. Этот документ может стать ключевым компромиссом для Венгрии, которая сейчас блокирует продление санкций против России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка в соцсети Х
Детали: Джозвяк сообщил, что утром 27 января послы ЕС должны встретиться для работы над заявлением по энергетической безопасности, которое "должно сделать возможным снятие Венгрией отказа на продление санкций против России, когда министры иностранных дел встретятся позже в тот же день".
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Предыстория:
- По состоянию на 24 января было известно, что Венгрия все еще не дает согласия на продление санкций, однако европейские дипломаты твердо настроены, что решение найдут.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан заблокирует продление санкций, то покажет, что "играет в команде Путина".