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Послы ЕС ищут компромисс с Венгрией: энергобезопасность в обмен на продление санкций против России

Мария Емец, Украинская правдаПонедельник, 27 января 2025, 09:32
Послы ЕС ищут компромисс с Венгрией: энергобезопасность в обмен на продление санкций против России
Фото: Getty Images

Послы Евросоюза в понедельник будут работать над совместным заявлением по энергетической безопасности. Этот документ может стать ключевым компромиссом для Венгрии, которая сейчас блокирует продление санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка в соцсети Х

Детали: Джозвяк сообщил, что утром 27 января послы ЕС должны встретиться для работы над заявлением по энергетической безопасности, которое "должно сделать возможным снятие Венгрией отказа на продление санкций против России, когда министры иностранных дел встретятся позже в тот же день".

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ЕвропаВенгрияУкраина
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