"Злочин ніколи не має повторитись": Зеленський у роковини пам'яті жертв Голокосту

27 січня світ вшановує жертв Голокосту, як події, яка привела до масштабного знищення єврейського народу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв".

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Деталі: Президент підкреслив у своєму дописі, що "поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі".

Зеленський закликав пам'ятати про воєнні злочини та не бути байдужими до них.