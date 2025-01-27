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"Злочин ніколи не має повторитись": Зеленський у роковини пам'яті жертв Голокосту

Українська правдаПонеділок, 27 січня 2025, 10:24
Злочин ніколи не має повторитись: Зеленський у роковини пам'яті жертв Голокосту
Telegram Зеленського

27 січня світ вшановує жертв Голокосту, як події, яка привела до масштабного знищення єврейського народу. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв".

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Деталі: Президент підкреслив у своєму дописі, що "поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі".

Зеленський закликав пам'ятати про воєнні злочини та не бути байдужими до них. 

Зеленськийєвреї
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