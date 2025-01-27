"Преступление никогда не должно повториться": Зеленский в годовщину памяти жертв Холокоста
Понедельник, 27 января 2025, 10:24
27 января мир чтит жертв Холокоста, как события, которое привело к масштабному уничтожению еврейского народа.
Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Это была целенаправленная попытка нацистов стереть целый народ – убить всех его людей, уничтожить все, что напоминало о евреях. Шесть миллионов жертв".
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Детали: Президент подчеркнул в своей заметке, что "постепенно, к сожалению, память о Холокосте становится слабее. И зло, которое пытается уничтожать жизни целых народов, до сих пор остается в мире".
Зеленский призвал помнить о военных преступлениях и не быть равнодушными к ним.