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"Преступление никогда не должно повториться": Зеленский в годовщину памяти жертв Холокоста

Украинская правдаПонедельник, 27 января 2025, 10:24
Преступление никогда не должно повториться: Зеленский в годовщину памяти жертв Холокоста
Telegram Зеленского

27 января мир чтит жертв Холокоста, как события, которое привело к масштабному уничтожению еврейского народа. 

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Это была целенаправленная попытка нацистов стереть целый народ – убить всех его людей, уничтожить все, что напоминало о евреях. Шесть миллионов жертв".

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Детали: Президент подчеркнул в своей заметке, что "постепенно, к сожалению, память о Холокосте становится слабее. И зло, которое пытается уничтожать жизни целых народов, до сих пор остается в мире".

Зеленский призвал помнить о военных преступлениях и не быть равнодушными к ним. 

Зеленскийевреи
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