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У ПАРЄ проведуть термінові дебати щодо "мирних переговорів" в Україні

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Понеділок, 27 січня 2025, 10:58
У ПАРЄ проведуть термінові дебати щодо мирних переговорів в Україні
фото: Getty Images

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок 27 січня затвердило рішення про термінові дебати щодо України та "мирних переговорів".

Джерело: кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга 

Деталі: У понеділок опівдні у Страсбурзі починає роботу зимова сесія ПАРЄ, на якій запланували ухвалити кілька рішень у форматі "термінових дебатів" стосовно східноєвропейського регіону. Бюро, тобто керівний орган асамблеї, у понеділок погодив це рішення, далі воно має бути формально затверджене у сесійній залі.

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України стосується передусім рішення за робочою назвою "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні". Цей документ буде готуватися протягом сесії і, як очікується, окреслить бачення парламентарів щодо європейської ролі у майбутніх мирних переговорах. Цей документ буде ухвалений у четвер у другій половині дня.

Також Бюро схвалило рішення про термінові дебати і розробку документа про ситуацію в Білорусі на тлі так званих "виборів" Лукашенка.

Найгарячіша дискусія на сесії очікується стосовно Грузії щодо політичних санкцій у Раді Європи щодо неї.

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Як відомо, грузинська опозиція закликала ПАРЄ не визнавати повноваження делегації Грузії.

ПАРЄУкраїнапереговори
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