В ПАСЕ проведут срочные дебаты по "мирным переговорам" в Украине

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник утром утвердило решение о срочных дебатах по Украине и "мирным переговорам".

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга

Детали: В понедельник в полдень в Страсбурге начинает работу зимняя сессия ПАСЕ, на которой запланировали принять несколько решений в формате "срочных дебатов" по восточноевропейскому региону. Бюро, то есть руководящий орган ассамблеи, в понедельник согласовал это решение, далее оно должно быть формально утверждено в сессионном зале.

Реклама:

Украины касается прежде всего решения под рабочим названием "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине". Этот документ будет готовиться в течение сессии и, как ожидается, очертит видение парламентариев относительно европейской роли в будущих мирных переговорах. Этот документ будет принят в четверг во второй половине дня.

Также Бюро приняло решение о срочных дебатах и разработке документа о ситуации в Беларуси на фоне так называемых "выборов" Лукашенко.

Самая горячая дискуссия на сессии ожидается по поводу Грузии и политических санкций в Совете Европы в отношении нее. "Европейская правда" будет следить за ходом событий в Страсбурге.

РЕКЛАМА:

Как известно, грузинская оппозиция призвала ПАСЕ не признавать полномочия делегации Грузии.