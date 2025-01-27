Тіла двох загиблих жінок дістали з-під завалів у Куп'янську

У Куп'янську Харківської області з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок ворожих авіаударів 26 січня, деблокували тіла двох загиблих жінок.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що загиблим було 62 та 95 років.

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26 січня орієнтовно з 13:40 по 14:20 збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по місту Купʼянськ.

На території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалось врятувати з будинку 86-річну жінку. У потерпілої – вибухове поранення та перелом лівого плеча. Її госпіталізували до лікарні.

Внаслідок вказаних авіаобстрілів було пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків.