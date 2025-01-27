Тела двух погибших женщин достали из-под завалов в Купянске

В Купянске Харьковской области из-под завалов дома, разрушенного в результате вражеских авиаударов 26 января, деблокировали тела двух погибших женщин.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что погибшим было 62 и 95 лет.

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26 января ориентировочно с 13:40 по 14:20 вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск.

На территории одного из частных домовладений вспыхнул пожар. Спасателям удалось спасти из дома 86-летнюю женщину. У пострадавшей - взрывное ранение и перелом левого плеча. Ее госпитализировали в больницу.

В результате указанных авиаобстрелов было повреждено не менее 50 жилых домов.