Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ

Угорщина погодилась на продовження санкцій проти Росії на пів року, але натомість очікує заяву ЄС, яка стосуватиметься занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Politico, яке спілкувалось з неназваними європейськими дипломатами

Деталі: Як відомо, угорський прем’єр Віктор Орбан тримав у напрузі ЄС, погрожуючи заблокувати продовження санкцій проти Росії, включаючи заморожування її фінансових активів.

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Один з дипломатів ЄС заявив, що таким чином Угорщина "грає з вогнем" і "закладає бомбу в трансатлантичні відносини".

Водночас двоє європейських дипломатів розповіли, що все ж вдалося досягти домовленості з Будапештом.

Очікується, що Угорщина відступить в обмін на заяву, яка стосується її занепокоєння щодо "енергетичної безпеки".

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Погодження продовження санкцій планують офіційно оформити під час зустрічі міністрів закордонних справ, яка розпочнеться в Брюсселі о 10 ранку за місцевим часом.

Джерела агентства Bloomberg також розповіли, що Угорщина готова зняти свою незгоду з продовження санкцій.

За словами одного зі співрозмовників, ЄС надасть кілька запевнень у заяві, що стосується енергетичної безпеки. Зокрема, підтвердить зобов'язання допомогти Україні відновити і стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу і нафти.

Видання пише, що паралельно ЄС вже працює над наступним пакетом санкцій, але посадовці вже готуються до опору з боку Будапешта. В ЄС сподіваються ухвалити ці заходи наступного місяця.

Передісторія: