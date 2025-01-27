Венгрия согласилась продлить санкции против России, но имеет условие – СМИ
Венгрия согласилась на продление санкций против России на полгода, но взамен ожидает заявление ЕС относительно обеспокоенности Будапешта по "энергетической безопасности".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое общалось с неназванными европейскими дипломатами
Детали: Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан держал в напряжении ЕС, угрожая заблокировать продление санкций против России, включая замораживание ее финансовых активов.
Один из дипломатов ЕС заявил, что таким образом Венгрия "играет с огнем" и "закладывает бомбу в трансатлантические отношения".
В то же время двое европейских дипломатов рассказали, что все же удалось достичь договоренности с Будапештом.
Ожидается, что Венгрия отступит в обмен на заявление, которое касается ее беспокойства относительно "энергетической безопасности".
Согласование продления санкций планируют официально оформить во время встречи министров иностранных дел, которая начнется в Брюсселе в 10 утра по местному времени.
Источники агентства Bloomberg также рассказали, что Венгрия готова снять свое несогласие с продлением санкций.
По словам одного из собеседников, ЕС предоставит несколько заверений в заявлении, касающемся энергетической безопасности. В частности, подтвердит обязательства помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти.
Издание пишет, что параллельно ЕС уже работает над следующим пакетом санкций, но чиновники уже готовятся к сопротивлению со стороны Будапешта. В ЕС надеются принять эти меры в следующем месяце.
Предыстория:
- Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что ожидает, что страны-члены ЕС согласятся на продление санкций против России.