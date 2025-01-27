Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия согласилась продлить санкции против России, но имеет условие – СМИ

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПонедельник, 27 января 2025, 12:19
Венгрия согласилась продлить санкции против России, но имеет условие – СМИ
Венгерский премьер Виктор Орбан. Фото из Facebook

Венгрия согласилась на продление санкций против России на полгода, но взамен ожидает заявление ЕС относительно обеспокоенности Будапешта по "энергетической безопасности".  

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое общалось с неназванными европейскими дипломатами

Детали: Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан держал в напряжении ЕС, угрожая заблокировать продление санкций против России, включая замораживание ее финансовых активов.

Реклама:

Один из дипломатов ЕС заявил, что таким образом Венгрия "играет с огнем" и "закладывает бомбу в трансатлантические отношения".

В то же время двое европейских дипломатов рассказали, что все же удалось достичь договоренности с Будапештом.

Ожидается, что Венгрия отступит в обмен на заявление, которое касается ее беспокойства относительно "энергетической безопасности".

РЕКЛАМА:

Согласование продления санкций планируют официально оформить во время встречи министров иностранных дел, которая начнется в Брюсселе в 10 утра по местному времени.

Источники агентства Bloomberg также рассказали, что Венгрия готова снять свое несогласие с продлением санкций.

По словам одного из собеседников, ЕС предоставит несколько заверений в заявлении, касающемся энергетической безопасности. В частности, подтвердит обязательства помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти.

Издание пишет, что параллельно ЕС уже работает над следующим пакетом санкций, но чиновники уже готовятся к сопротивлению со стороны Будапешта. В ЕС надеются принять эти меры в следующем месяце.

Предыстория:

ВенгрияРосcиясанкциигаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Все новости...
Венгрия
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ
Послы ЕС ищут компромисс с Венгрией: энергобезопасность в обмен на продление санкций против России
Орбан набросился на Украину из-за прекращения транзита газа и грозится "дать отпор"
Последние новости
06:51
На Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
06:18
Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине
05:54
ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
04:25
МИД Украины: Фицо отравился российской пропагандой
03:47
В Швеции произошло пять взрывов за день, премьер говорит о "внутреннем терроризме"
03:38
видеоВ РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ
03:10
РФ зарабатывает миллиарды евро, экспортируя древесину в ЕС в обход санкций - расследование
02:44
Пентагон временно останавливает заключение новых военных контрактов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: