Венгрия согласилась продлить санкции против России, но имеет условие – СМИ

Венгрия согласилась на продление санкций против России на полгода, но взамен ожидает заявление ЕС относительно обеспокоенности Будапешта по "энергетической безопасности".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое общалось с неназванными европейскими дипломатами

Детали: Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан держал в напряжении ЕС, угрожая заблокировать продление санкций против России, включая замораживание ее финансовых активов.

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Один из дипломатов ЕС заявил, что таким образом Венгрия "играет с огнем" и "закладывает бомбу в трансатлантические отношения".

В то же время двое европейских дипломатов рассказали, что все же удалось достичь договоренности с Будапештом.

Ожидается, что Венгрия отступит в обмен на заявление, которое касается ее беспокойства относительно "энергетической безопасности".

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Согласование продления санкций планируют официально оформить во время встречи министров иностранных дел, которая начнется в Брюсселе в 10 утра по местному времени.

Источники агентства Bloomberg также рассказали, что Венгрия готова снять свое несогласие с продлением санкций.

По словам одного из собеседников, ЕС предоставит несколько заверений в заявлении, касающемся энергетической безопасности. В частности, подтвердит обязательства помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти.

Издание пишет, что параллельно ЕС уже работает над следующим пакетом санкций, но чиновники уже готовятся к сопротивлению со стороны Будапешта. В ЕС надеются принять эти меры в следующем месяце.

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