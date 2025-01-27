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Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 12:37
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Президент України Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі 27 січня, серед іншого він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Зеленського Сергія Никифорова

Деталі: У Зеленського в Польщі заплановані двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Євроради Антоніу Коштою та з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Видання нагадує, що напередодні 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц у Польщі розгорілись дискусії про можливу участь у заходах на території країни прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. 

9 січня Уряд Польщі ухвалив постанову, в якій гарантував "вільну і безпечну участь" Нетаньягу у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення табору.

Передісторія:

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  • В листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.
  • Польща як держава-учасниця Римського статуту МКС зобов’язана заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни.
  • У Суді заявили, що покладаються на держави-члени у забезпеченні виконання своїх рішень.

ЗеленськийПольща
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