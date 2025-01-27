Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі 27 січня, серед іншого він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Зеленського Сергія Никифорова

Деталі: У Зеленського в Польщі заплановані двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Євроради Антоніу Коштою та з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Реклама:

Видання нагадує, що напередодні 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц у Польщі розгорілись дискусії про можливу участь у заходах на території країни прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

9 січня Уряд Польщі ухвалив постанову, в якій гарантував "вільну і безпечну участь" Нетаньягу у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення табору.

Передісторія:

РЕКЛАМА: