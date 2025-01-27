Зеленский прибыл в Польшу: проведет ряд встреч и почтит память жертв Аушвица

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу 27 января, среди прочего он примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова

Детали: У Зеленского в Польше запланированы двусторонние встречи, в частности, с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Издание напоминает, что накануне 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц в Польше разгорелись дискуссии о возможном участии в мероприятиях на территории страны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

9 января Правительство Польши приняло постановление, в котором гарантировало "свободное и безопасное участие" Нетаньяху в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря.

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