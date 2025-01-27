Зеленский прибыл в Польшу: проведет ряд встреч и почтит память жертв Аушвица
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу 27 января, среди прочего он примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова
Детали: У Зеленского в Польше запланированы двусторонние встречи, в частности, с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Издание напоминает, что накануне 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц в Польше разгорелись дискуссии о возможном участии в мероприятиях на территории страны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
9 января Правительство Польши приняло постановление, в котором гарантировало "свободное и безопасное участие" Нетаньяху в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря.
Предыстория:
- В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.
- Польша как государство-участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.
- В Суде заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.