Опитування, надане УП: 50% українців схиляються до компромісу задля припинення війни

За результатами грудневого опитування кінця 2024 року, наданого УП, 50% українців схиляються до компромісного рішення із залученням лідерів інших країн задля припинення війни, проте із значними гарантіями безпеки для України.

Джерело: стаття УП "Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні", грудневе опитування соціологічної компанії Socis, яке є в розпорядженні УП

Дослівно: "Як показує грудневе опитування соціологічної компанії Socis, яке є в розпорядженні УП, за останній час різко зросла кількість українців, які хотіли б негайних переговорів і зупинки війни".

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Деталі: Так, 50% респондентів підтримують пошук компромісного рішення з залученням лідерів інших країн заради припинення війни.

Також за рік зросла кількість тих, хто підтримує замороження конфлікту і припинення бойових дій по сучасній лінії зіткнення, з 8% до майже 20%.

Один із найбільших ризиків переговорного процесу полягає в тому, чи будуть дії влади сприйняті суспільством і військами.

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На початку вторгнення Росії готовність українців оборонятися і воювати до виходу на кордони 1991 року зашкалювала, проте за три роки війни ситуація на полі бою змінилась, зазнали змін і суспільні настрої.

Водночас без серйозних гарантій безпеки для України за підсумками перемовин ніхто не може ручитись, що вдасться уникнути спротиву українців.

Більшість співрозмовників УП у владній команді дуже чітко артикулюють, що лише надійні гарантії безпеки України до моменту вступу в НАТО можуть бути підставою для якоїсь угоди.

Так, президент вважає, що питання миротворчої місії в Україні – це розмова мінімум про 200 тисяч солдатів.

Пряма мова одного із впливових членів команди президента: "У нас зараз дві великі задачі. Спробувати зробити щось велике і безпрецедентне. Можливо, добитись якоїсь угоди про гарантії зі США, яка б була ратифікована Конгресом. Ні в кого у світі такого немає, і це було б серйозним сигналом. Паралельно треба відбити головні російські хотєлки, типу вічної нейтральності і чогось такого".

Але більшість опитаних УП посадовців припускають, що якщо дійде до переговорів, то росіяни спробують почати із колись відкинутого Україною проєкту "стамбульського договору": "Тому треба буде поборотись ще, щоб повикидати "зрадні" пункти про обмеження армії чи нейтралітет. Але це якщо до таких переговорів взагалі дійде. Поки чекаємо, що вирішать американці, які результати будуть від їхніх розмов із росіянами. Може, там таке буде, що наші взагалі пошлють всіх".