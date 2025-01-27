Опрос, предоставленный УП: 50% украинцев склоняются к компромиссу для прекращения войны

По результатам декабрьского опроса конца 2024 года, предоставленного УП, 50% украинцев склоняются к компромиссному решению с привлечением лидеров других стран для прекращения войны, однако со значительными гарантиями безопасности для Украины.

Источник: статья УП "Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине", декабрьский опрос социологической компании Socis, который есть в распоряжении УП

Дословно: "Как показывает декабрьский опрос социологической компании Socis, который есть в распоряжении УП, за последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров и остановки войны".

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Детали: Так, 50% респондентов поддерживают поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны.

Также за год выросло количество тех, кто поддерживает замораживание конфликта и прекращение боевых действий по современной линии соприкосновения, с 8% до почти 20%.

Один из самых больших рисков переговорного процесса заключается в том, будут ли действия власти восприняты обществом и войсками.

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В начале вторжения России готовность украинцев обороняться и воевать до выхода на границы 1991 года зашкаливала, однако за три года войны ситуация на поле боя изменилась, изменились и общественные настроения.

В то же время без серьезных гарантий безопасности для Украины по итогам переговоров никто не может ручаться, что удастся избежать сопротивления украинцев.

Большинство собеседников УП во властной команде очень четко артикулируют, что только надежные гарантии безопасности Украины до момента вступления в НАТО могут быть основанием для какого-то соглашения.

Так, президент считает, что вопрос миротворческой миссии в Украине - это разговор минимум о 200 тысячах солдат.

Прямая речь одного из влиятельных членов команды президента: "У нас сейчас две большие задачи. Попробовать сделать что-то большое и беспрецедентное. Возможно, добиться какого-то соглашения о гарантиях с США, которое было бы ратифицировано Конгрессом. Ни у кого в мире такого нет, и это было бы серьезным сигналом. Параллельно надо отбить главные российские хотелки, типа вечной нейтральности и чего-то такого".

Но большинство опрошенных УП чиновников предполагают, что если дойдет до переговоров, то россияне попытаются начать с некогда отвергнутого Украиной проекта "стамбульского договора": "Поэтому надо будет побороться еще, чтобы выбросить "предательские" пункты об ограничении армии или нейтралитете. Но это если до таких переговоров вообще дойдет. Пока ждем, что решат американцы, какие результаты будут от их разговоров с россиянами. Может, там такое будет, что наши вообще пошлют всех".