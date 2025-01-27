Вимагає тиснути на Україну: ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС

Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Джерело: "Європейська правда" з поссиланням на редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка та журналіста The Wall Street Journal Лоранса Нормана

Деталі: Джозвяк зазначає, що Будапешт домігся ухвалення заяви, у якій буде йтися про те, що ЄС проситиме від України "запевнень" щодо збереження постачання трубопровідної нафти до країн ЄС.

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"Ключовий пункт заяви (ще не схваленої) – що ЄС звернеться до України і проситиме запевнень стосовно збереження постачання трубопровідної нафти до ЄС. Це має уможливити "зелене світло" Угорщини для продовження санкцій проти Росії", – пише він.

Лоранс Норман наводить рядки з проєкту заяви. Там йдеться, що Єврокомісія "готова продовжити дискусії з Україною стосовно постачань до Європи через українську ГТС відповідно до міжнародних зобов’язань України" і для цього Єврокомісія буде готова залучати у процес Угорщину і Словаччину.

Також у проєкті йдеться, що ЄК "звернеться до України з метою просити запевнень стосовно збереження постачання трубопровідної нафти до ЄС".

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Раніше ЗМІ дізналися, що Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".

Минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Орбан заблокує продовження санкцій, то засвідчить, що "грає у команді Путіна".