Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Требуют давить на Украину: СМИ узнали детали венгерского ультиматума в ЕС

Мария Емец, Александр ШумилинПонедельник, 27 января 2025, 13:16
Требуют давить на Украину: СМИ узнали детали венгерского ультиматума в ЕС
Фото: Getty Images

Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка и журналиста The Wall Street Journal Лоранса Нормана

Детали: Джозвяк отмечает, что Будапешт добился принятия заявления, в котором будет идти речь о том, что ЕС будет просить от Украины "заверений" о сохранении поставок трубопроводной нефти в страны ЕС.

Реклама:

"Ключевой пункт заявления (еще не одобренного) - что ЕС обратится к Украине и будет просить заверений относительно сохранения поставок трубопроводной нефти в ЕС. Это должно сделать возможным "зеленый свет" Венгрии для продолжения санкций против России", - пишет он.

Лоранс Норман приводит строки из проекта заявления. Там говорится, что Еврокомиссия "готова продолжить дискуссии с Украиной относительно поставок в Европу через украинскую ГТС в соответствии с международными обязательствами Украины" и для этого Еврокомиссия будет готова привлекать в процесс Венгрию и Словакию.

Также в проекте говорится, что ЕК "обратится к Украине с целью просить заверений относительно сохранения поставок трубопроводной нефти в ЕС. 

РЕКЛАМА:

Ранее СМИ узнали, что Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся беспокойства Будапешта по "энергетической безопасности".

На прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан заблокирует продление санкций, то покажет, что "играет в команде Путина".

ЕСВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Все новости...
ЕС
В Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года
В ЕС готовят санкции против нескольких российских хакеров и пакет поддержки для Молдовы
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ
Последние новости
07:45
Вучич допускает внеочередные выборы после отставки премьера на фоне протестов
07:40
ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов
07:12
видеоВ РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ
06:51
видеоНа Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
06:18
Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине
05:54
ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
04:25
МИД Украины: Фицо отравился российской пропагандой
03:47
В Швеции произошло пять взрывов за день, премьер говорит о "внутреннем терроризме"
Все новости...
Реклама:
Реклама: