Требуют давить на Украину: СМИ узнали детали венгерского ультиматума в ЕС

Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка и журналиста The Wall Street Journal Лоранса Нормана

Детали: Джозвяк отмечает, что Будапешт добился принятия заявления, в котором будет идти речь о том, что ЕС будет просить от Украины "заверений" о сохранении поставок трубопроводной нефти в страны ЕС.

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"Ключевой пункт заявления (еще не одобренного) - что ЕС обратится к Украине и будет просить заверений относительно сохранения поставок трубопроводной нефти в ЕС. Это должно сделать возможным "зеленый свет" Венгрии для продолжения санкций против России", - пишет он.

Лоранс Норман приводит строки из проекта заявления. Там говорится, что Еврокомиссия "готова продолжить дискуссии с Украиной относительно поставок в Европу через украинскую ГТС в соответствии с международными обязательствами Украины" и для этого Еврокомиссия будет готова привлекать в процесс Венгрию и Словакию.

Также в проекте говорится, что ЕК "обратится к Украине с целью просить заверений относительно сохранения поставок трубопроводной нефти в ЕС.

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Ранее СМИ узнали, что Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся беспокойства Будапешта по "энергетической безопасности".

На прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан заблокирует продление санкций, то покажет, что "играет в команде Путина".