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Збитки бюджету Києва на 900 тисяч: фірма-фігурант розслідування УП отримала нову підозру

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 січня 2025, 14:33
Збитки бюджету Києва на 900 тисяч: фірма-фігурант розслідування УП отримала нову підозру
фото прокуратури

Через ремонт підпірної стінки у парку "Позняки" зі збитками у майже 900 тисяч гривень столичні правоохоронці повідомили про підозру підприємцям та експосадовцю корпорації "Київзеленбуд".

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів керівниці приватної фірми, її чоловіку – засновнику цієї фірми та колишньому заступнику начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд".

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Деталі: За даними УП, йдеться про підприємицю Вікторію Канцур, її чоловіка Віталія Канцура (їхня фірма – "ДСЗ" – фігурувала в сюжеті журналіста "Української правди" Михайла Ткача "Волонтер на Ламборгіні", як компанія, що майже без конкурентів виграє тендери на десятки мільйонів гривень на реконструкцію у столиці) та комунальника Артема Горбенка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КО "Київзеленбуд" та підприємиця уклали договір на проведення капітального ремонту і реставрації підпірної стінки в парку "Позняки" у Дарницькому районі столиці. 

Встановлено, що під час проведення цих робіт ціни на окремі будівельні матеріали були завищені, деякі роботи не відповідали проєктно-технічній документації, крім того, за певні роботи заплатили двічі.

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Таким чином сума збитків, завданих бюджету столиці, становить майже 900 тисяч гривень.

Трьом вищевказаним особам повідомлено про підозру.

Що передувало: Ці ж троє фігурантів є підозрюваними у кримінальному провадженні про встановлення ліхтарів у сквері на Троєщині у 5 разів дорожче їх ринкової ціни зі збитками для бюджету столиці у понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо: Як ідеться в розслідуванні Михайла Ткача "Волонтер на Lamborghini" сточовно 37-річного Олексія Владімірова, 2021 року мати його близького друга Дмитра Половка Анджеліна Сергіївна стала власницею компанії "ДСЗ" у Дніпропетровській області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ця компанія почала вигравати тендери в Києві на облаштування велодоріжок, скверів і бомбосховищ.

Київ
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