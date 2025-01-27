Убытки бюджету Киева на 900 тысяч: фирма-фигурант расследования УП получила новое подозрение

Из-за ремонта подпорной стенки в парке "Позняки" с убытками в почти 900 тысяч гривен столичные правоохранители сообщили о подозрении предпринимателям и ьывшему должностному лицу корпорации "Киевзеленбуд".

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств руководительнице частной фирмы, ее мужу - основателю этой фирмы и бывшему заместителю начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленбуд".

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Детали: По данным УП, речь идет о предпринимательнице Виктории Канцур, ее муже Виталии Канцуре (их фирма - "ДСЗ" - фигурировала в сюжете журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача "Волонтер на Ламборгини", как компания, которая почти без конкурентов выигрывает тендеры на десятки миллионов гривен на реконструкцию в столице) и коммунальщике Артеме Горбенко.

Досудебным расследованием установлено, что КО "Киевзеленбуд" и предпринимательница заключили договор на проведение капитального ремонта и реставрации подпорной стенки в парке "Позняки" в Дарницком районе столицы.

Установлено, что во время проведения этих работ цены на отдельные строительные материалы были завышены, некоторые работы не соответствовали проектно-технической документации, кроме того, за определенные работы заплатили дважды.

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Таким образом сумма ущерба, нанесенного бюджету столицы, составляет почти 900 тысяч гривен.

Трем вышеуказанным лицам сообщено о подозрении.

Что предшествовало: Эти же трое фигурантов являются подозреваемыми в уголовном производстве об установлении фонарей в сквере на Троещине в 5 раз дороже их рыночной цены с убытками для бюджета столицы в более 600 тысяч гривен.

Напомним: Как говорится в расследовании Михаила Ткача "Волонтер на Lamborghini" относительно 37-летнего Алексея Владимирова, в 2021 году мать его близкого друга Дмитрия Половко Анджелина Сергеевна стала владелицей компании "ДСЗ" в Днепропетровской области. После начала полномасштабного вторжения РФ эта компания начала выигрывать тендеры в Киеве на обустройство велодорожек, скверов и бомбоубежищ.