Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти скинули КАБи на Степногірськ: четверо поранених

Анастасія ПроцПонеділок, 27 січня 2025, 15:12
Окупанти скинули КАБи на Степногірськ: четверо поранених
ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА

27 січня російські військові атакували КАБАми Степногірськ, що у Запорізькій області, внаслідок чого постраждали  дві жінки та два чоловіка.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Чотири людини поранені – ворог продовжує терор прифронтових територій".

Реклама:
 
фото: Запорізька ОВА

Деталі: За словами очільника ОВА, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Степногірську. Поранення зазнали дві жінки та два чоловіка. Наразі їм надають необхідну допомогу.

 
фото: Запорізька ОВА

Запорізька областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate
"За російський газ треба платити суверенітетом": Зеленський відповів на заяву Фіцо
Зеленський: Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну
Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини через газові проблеми
Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм
В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID
Усі новини...
Запорізька область
Росіяни атакували Запоріжжя: загинув чоловік, поранено 51 людину, серед них – немовля
Росіяни атакували авто з журналістами на Запорізькому напрямку
"Спротив" закликав мешканців окупованої Василівки Запорізької області залишити громаду через ризик загострення бойових дій
Останні новини
07:45
Вучич допускає позачергові вибори після відставки прем’єра на тлі протестів
07:40
ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
07:12
відеоУ РФ повідомили про атаку безпілотників на Нижньогородський НПЗ
06:51
відеоНа Алясці розбився винищувач F-35: пілот вижив
06:21
У Києві уламки російського дрона впали поблизу станції метро
06:18
Іспанія виділить 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
05:54
ISW: Росія створює окремі полки безпілотних систем для посилення армії
04:35
Єврокомісія пропонує накласти мита на весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі
04:25
МЗС України: Фіцо отруївся російською пропагандою
03:47
У Швеції сталось пʼять вибухів за день, премʼєр каже про "внутрішній тероризм"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: