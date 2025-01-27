Окупанти скинули КАБи на Степногірськ: четверо поранених

27 січня російські військові атакували КАБАми Степногірськ, що у Запорізькій області, внаслідок чого постраждали дві жінки та два чоловіка.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Чотири людини поранені – ворог продовжує терор прифронтових територій".

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фото: Запорізька ОВА

Деталі: За словами очільника ОВА, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Степногірську. Поранення зазнали дві жінки та два чоловіка. Наразі їм надають необхідну допомогу.