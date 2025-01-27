Оккупанты сбросили КАБы на Степногорск: четверо раненых
Понедельник, 27 января 2025, 15:12
27 января российские военные атаковали КАБАми Степногорск, что в Запорожской области, в результате чего пострадали две женщины и два мужчины.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Четыре человека ранены – враг продолжает террор прифронтовых территорий".
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Детали: По словам главы ОВА, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску. Ранения получили две женщины и два мужчины. Сейчас им оказывают необходимую помощь.