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Оккупанты сбросили КАБы на Степногорск: четверо раненых

Анастасия ПроцПонедельник, 27 января 2025, 15:12
Оккупанты сбросили КАБы на Степногорск: четверо раненых
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

27 января российские военные атаковали КАБАми Степногорск, что в Запорожской области, в результате чего пострадали две женщины и два мужчины.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Четыре человека ранены – враг продолжает террор прифронтовых территорий".

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ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Детали: По словам главы ОВА, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску. Ранения получили две женщины и два мужчины. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

 
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Запорожская областьобстрел
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