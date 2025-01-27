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У Херсоні росіяни з дрона атакували трактор: загинув чоловік

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 січня 2025, 18:25
У Херсоні росіяни з дрона атакували трактор: загинув чоловік
Фото: Getty Images

У Херсоні російські загарбники атакували з безпілотника трактор, в результаті чого загинув 44-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "У Херсоні російські загарбники атакували з БпЛА трактор. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 44-річний чоловік".

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Що було раніше: Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Молодіжне, Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Розлив, Янтарне, Велетенське, Надеждівка, Іванівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Тягинка, Зміївка, Червоний Маяк, Дудчани, Милове, Шляхове, Гаврилівка, Ольгівка, Монастирське, Республіканець, Осокорівка, Бургунка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та  житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 -  дістали поранення.

Херсонбезпілотникижертвивійна
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