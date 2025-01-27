В Херсоне россияне с дрона атаковали трактор: погиб мужчина

В Херсоне российские захватчики атаковали с беспилотника трактор, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "В Херсоне российские захватчики атаковали с БпЛА трактор. В результате сброса взрывчатки с дрона погиб 44-летний мужчина".

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Что предшествовало: За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Молодежное, Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Разлив, Янтарное, Велетенское, Надеждовка, Ивановка, Токаревка, Станислав, Софиевка, Берислав, Тягинка, Змиевка, Красный Маяк, Дудчаны, Меловое, Шляховое, Гавриловка, Ольговка, Монастырское, Республиканец, Осокоровка, Бургунка, Львовское, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре и жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.