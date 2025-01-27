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ЗМІ: супутник показав вивезення із сирійського порту Тартус військової техніки РФ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 січня 2025, 20:01
ЗМІ: супутник показав вивезення із сирійського порту Тартус військової техніки РФ
Фото: Getty Images

Супутникові знімки порту Тартус у Сирії показали, що росіяни з 18 по 27 січня почали вивозити зібрані у порту військову техніку на суднах Міноборони РФ.

Джерело: "Радио Свобода", яке оприлюднило перші супутникові знімки порту Тартус з високою роздільною здатністю

Деталі: Знімки зроблені після початку навантаження звезеної з усієї Сирії російської військової техніки на вантажні судна Sparta і Sparta II компанії "Оборонлогістика" Міністерства оборони РФ.

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Як видно з порівняння фотографій за 18 і 27 січня, Sparta II вже покинула порт, а разом з нею з причалу зникла і значна частина техніки. Судно Sparta залишається в порту, найближчий до нього майданчик, який був майже порожнім 18 січня, тепер заставлений контейнерами.

 
 
 
 
 
 

Що було раніше: Перед цим Головне управління розвідки повідомляло, що росіяни мають намір переправити частину військової техніки, яка наразі залишається в Сирії, до африканської країни Лівія.

СиріяРосія
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