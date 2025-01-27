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СМИ: спутник показал вывоз из сирийского порта Тартус военной техники РФ

Станислав ПогориловПонедельник, 27 января 2025, 20:01
СМИ: спутник показал вывоз из сирийского порта Тартус военной техники РФ
Фото: Getty Images

Спутниковые снимки порта Тартус в Сирии показали, что россияне с 18 по 27 января начали вывозить собранную в порту военную технику на судах Минобороны РФ.

Источник: "Радио Свобода", которое обнародовало первые спутниковые снимки порта Тартус с высоким разрешением

Детали: Снимки сделаны после начала погрузки свезенной со всей Сирии российской военной техники на грузовые суда Sparta и Sparta II компании "Оборонлогистика" Министерства обороны РФ.

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Как видно из сравнения фотографий за 18 и 27 января, Sparta II уже покинула порт, а вместе с ней с причала исчезла и значительная часть техники. Судно Sparta остается в порту, ближайшая к нему площадка, которая была почти пустой 18 января, теперь заставлена контейнерами.

 
 
 
 
 
 

Что предшествовало: Перед этим Главное управление разведки сообщало, что россияне намерены переправить часть военной техники, которая сейчас остается в Сирии, в африканскую страну Ливия.

СирияРосcия
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