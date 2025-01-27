Ексголову Броварської РДА оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими. Прокуратура подає апеляцію

Броварський районний суд оштрафував на 34 тисячі гривень колишнього голову Броварської РДА Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року на пішохідному переході збив чотирьох людей. Суд затвердив угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілими, однак прокуратура вже заявила про намір оскаржити це рішення.

Джерело: кореспонденти "Brovarymedia" із зали суду, Київська обласна прокуратура, Броварський міськрайонний суд

Деталі: Майбоженка визнали винним у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки.

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Також він зобов’язаний сплатити 31 432 гривні за судові експертизи та інші судові витрати.

Автомобіль Volvo, яким обвинувачений керував у момент ДТП, йому повернуть, оскільки його зберігали на штрафмайданчику протягом розгляду справи.

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У повідомленні Броварського міськрайонного суду Київської області на офіційному вебпорталі судової влади України зазначено, що суд ухвалив вирок, яким затвердив угоду про примирення, укладену між обвинуваченим та всіма потерпілими.

Дослівно суд: "Відповідно до частини 3 статті 469 КПК України угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення".

Деталі: Зазначається, що метою таких угод є, з одного боку, пом’якшення покарання для обвинуваченого, а з іншого – зменшення навантаження на судову систему та спрощення розгляду кримінальних справ. У цьому випадку суд визнав угоду законною та затвердив її умовами відповідний вирок.

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що оскаржать в апеляції вирок суду, який затвердив угоду про примирення між ексголовою Броварської РДА та потерпілими

Дослівно прокуратура: "Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо екс-голови Броварської РДА, який у квітні 2024 року перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, в тому числі малолітню дитину, у м. Бровари Київської області".

Деталі: Прокурор подав письмове заперечення, заявивши про неможливість укладення такої угоди у подібних провадженнях. За його словами, її умови суперечать суспільним інтересам та вимогам Кримінального кодексу, адже передбачене угодою покарання не відповідає санкціям статті. Прокурор також наголосив на відсутності підстав для пом’якшення покарання за ч. 1 ст. 69 КК України.

Крім того, суд відмовив прокурору у дослідженні матеріалів справи, які вказують на відсутність пом’якшуючих обставин, зокрема активного сприяння обвинуваченого у розкритті злочину.

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