Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию

Анастасия ПроцПонедельник, 27 января 2025, 20:20
Экс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
скриншот из видео

Броварской районный суд оштрафовал на 34 тысячи гривен бывшего председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко, который в апреле 2024 года на пешеходном переходе сбил четырех человек. Суд утвердил соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, однако прокуратура уже заявила о намерении обжаловать это решение.

Источник: корреспонденты "Brovarymedia" из зала суда, Киевская областная прокуратураБроварской горрайонный суд 

Детали: Майбоженко признали виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен и лишение права управлять транспортными средствами на три года.

Реклама:

Также он обязан оплатить 31 432 гривны за судебные экспертизы и другие судебные издержки.

Автомобиль Volvo, которым обвиняемый управлял в момент ДТП, ему вернут, поскольку его хранили на штрафплощадке в течение рассмотрения дела.

РЕКЛАМА:

В сообщении Броварского горрайонного суда Киевской области на официальном веб-портале судебной власти Украины указано, что суд вынес приговор, которым утвердил соглашение о примирении, заключенное между обвиняемым и всеми потерпевшими.

Дословно суд: "Согласно части 3 статьи 469 УПК Украины соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым может быть заключено в производстве по уголовным проступкам, нетяжким преступлениям и в уголовном производстве в форме частного обвинения".

Детали: Отмечается, что целью таких соглашений является, с одной стороны, смягчение наказания для обвиняемого, а с другой – уменьшение нагрузки на судебную систему и упрощение рассмотрения уголовных дел. В этом случае суд признал соглашение законным и утвердил его условиями соответствующий приговор.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что обжалуют в апелляции приговор суда, который утвердил соглашение о примирении между экс-главой Броварской РГА и потерпевшими

Дословно прокуратура: "Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении экс-главы Броварской РГА, который в апреле 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка, в г. Бровары Киевской области".

Детали: Прокурор подал письменное возражение, заявив о невозможности заключения такого соглашения в подобных производствах. По его словам, его условия противоречат общественным интересам и требованиям Уголовного кодекса, ведь предусмотренное соглашением наказание не соответствует санкциям статьи. Прокурор также отметил отсутствие оснований для смягчения наказания по ч. 1 ст. 69 УК Украины.

Кроме того, суд отказал прокурору в исследовании материалов дела, указывающих на отсутствие смягчающих обстоятельств, в частности активного содействия обвиняемого в раскрытии преступления.

Предыстория:

  • В апреле 2024 года глава районной государственной администрации города Бровары Владимир Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек, среди них ребенок. 
  • Среди пострадавших в ДТП 32-летняя мать с дочкой 2,5 лет, а также два мужчины – 29 и 26 лет. В тот же день в Киевском ОВА сообщили об увольнении Владимира Майбоженко.

судДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Все новости...
суд
Суд снова отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест
ВАКС избрал мужу нардепа Кормышкиной залог в 15 млн грн
Суд обязал Минкульт вернуть костел Святого Николая римо-католикам
Последние новости
06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
06:18
Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине
05:54
ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
04:25
МИД Украины: Фицо отравился российской пропагандой
03:47
В Швеции произошло пять взрывов за день, премьер говорит о "внутреннем терроризме"
03:38
видеоВ РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ
03:10
РФ зарабатывает миллиарды евро, экспортируя древесину в ЕС в обход санкций - расследование
02:44
Пентагон временно останавливает заключение новых военных контрактов – СМИ
02:02
Враг оккупировал Великую Новоселку и продвинулся в ряде населенных пунктов Донецкой области – DeepState
Все новости...
Реклама:
Реклама: