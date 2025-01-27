Экс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию

Броварской районный суд оштрафовал на 34 тысячи гривен бывшего председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко, который в апреле 2024 года на пешеходном переходе сбил четырех человек. Суд утвердил соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, однако прокуратура уже заявила о намерении обжаловать это решение.

Источник: корреспонденты "Brovarymedia" из зала суда, Киевская областная прокуратура, Броварской горрайонный суд

Детали: Майбоженко признали виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен и лишение права управлять транспортными средствами на три года.

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Также он обязан оплатить 31 432 гривны за судебные экспертизы и другие судебные издержки.

Автомобиль Volvo, которым обвиняемый управлял в момент ДТП, ему вернут, поскольку его хранили на штрафплощадке в течение рассмотрения дела.

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В сообщении Броварского горрайонного суда Киевской области на официальном веб-портале судебной власти Украины указано, что суд вынес приговор, которым утвердил соглашение о примирении, заключенное между обвиняемым и всеми потерпевшими.

Дословно суд: "Согласно части 3 статьи 469 УПК Украины соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым может быть заключено в производстве по уголовным проступкам, нетяжким преступлениям и в уголовном производстве в форме частного обвинения".

Детали: Отмечается, что целью таких соглашений является, с одной стороны, смягчение наказания для обвиняемого, а с другой – уменьшение нагрузки на судебную систему и упрощение рассмотрения уголовных дел. В этом случае суд признал соглашение законным и утвердил его условиями соответствующий приговор.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что обжалуют в апелляции приговор суда, который утвердил соглашение о примирении между экс-главой Броварской РГА и потерпевшими

Дословно прокуратура: "Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении экс-главы Броварской РГА, который в апреле 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка, в г. Бровары Киевской области".

Детали: Прокурор подал письменное возражение, заявив о невозможности заключения такого соглашения в подобных производствах. По его словам, его условия противоречат общественным интересам и требованиям Уголовного кодекса, ведь предусмотренное соглашением наказание не соответствует санкциям статьи. Прокурор также отметил отсутствие оснований для смягчения наказания по ч. 1 ст. 69 УК Украины.

Кроме того, суд отказал прокурору в исследовании материалов дела, указывающих на отсутствие смягчающих обстоятельств, в частности активного содействия обвиняемого в раскрытии преступления.

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