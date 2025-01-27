Сійярто розповів, чому Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина погодилася на продовження санкцій проти Росії після того, як ЄС надав їй "зобов’язання" у сфері енергетики.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: За словами Сійярто, "Європейська комісія взяла на себе зобов'язання захищати газо– і нафтопроводи, що ведуть до країн-членів Європейського Союзу".

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"Вони чітко дали зрозуміти, що цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає країни-члени ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС. Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС", – додав глава угорського МЗС.

Ці "зобовʼязання" Євросоюзу публічно не озвучувались, але, за інформацією ЗМІ, Угорщина вимагала від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас сказала, що ідеться про "енергетичну солідарність із країнами без виходу до моря", наголосивши, що Угорщину запевнення ЄС задовольнили.

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Рішення про продовження санкцій проти Росії досягли на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в понеділок, 27 січня.