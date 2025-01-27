Сийярто рассказал, почему Венгрия поддержала продление санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия согласилась на продление санкций против России после того, как ЕС предоставил ей "обязательства" в сфере энергетики.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex
Детали: По словам Сийярто, "Европейская комиссия взяла на себя обязательства защищать газо– и нефтепроводы, ведущие в страны-члены Европейского Союза".
"Они четко дали понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны-члены ЕС, является вопросом безопасности для всего ЕС. Европейская комиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", – добавил глава венгерского МИД.
Эти "обязательства" Евросоюза публично не озвучивались, но, по информации СМИ, Венгрия требовала от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас сказала, что речь идет об "энергетической солидарности со странами без выхода к морю", подчеркнув, что Венгрию заверения ЕС удовлетворили.
Решение о продлении санкций против России достигли на встрече министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 27 января.