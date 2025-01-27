Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сийярто рассказал, почему Венгрия поддержала продление санкций против России

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 27 января 2025, 20:58
Сийярто рассказал, почему Венгрия поддержала продление санкций против России
Сийярто. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия согласилась на продление санкций против России после того, как ЕС предоставил ей "обязательства" в сфере энергетики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: По словам Сийярто, "Европейская комиссия взяла на себя обязательства защищать газо– и нефтепроводы, ведущие в страны-члены Европейского Союза".

Реклама:

"Они четко дали понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны-члены ЕС, является вопросом безопасности для всего ЕС. Европейская комиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", – добавил глава венгерского МИД.

Эти "обязательства" Евросоюза публично не озвучивались, но, по информации СМИ, Венгрия требовала от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас сказала, что речь идет об "энергетической солидарности со странами без выхода к морю", подчеркнув, что Венгрию заверения ЕС удовлетворили.

РЕКЛАМА:

Решение о продлении санкций против России достигли на встрече министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 27 января.

ВенгрияЕСсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Все новости...
Венгрия
Требуют давить на Украину: СМИ узнали детали венгерского ультиматума в ЕС
Венгрия согласилась продлить санкции против России, но имеет условие – СМИ
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ
Последние новости
08:10
текстАватаризм. Насколько пьянство распространено в украинской армии и как с этим бороться
08:04
Россияне заявили о массированной атаке дронов: говорят, сбили более 100
07:45
Вучич допускает внеочередные выборы после отставки премьера на фоне протестов
07:40
ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов
07:12
видеоВ РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ
06:51
видеоНа Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
06:18
Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине
05:54
ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
Все новости...
Реклама:
Реклама: