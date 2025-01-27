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МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 січня 2025, 21:32
МЗС вважає нелегітимними вибори в Білорусі: політичне шоу однієї людини
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ у своїй заяві назвало фарсом так звані "президентські вибори" в Білорусі, організовані режимом Олександра Лукашенка 26 січня, та заявило, що не вважає їх легітимними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС

Дослівно: "Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини".

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Деталі: Зовнішньополітичне відомство України наголосило, що результат "президентських виборів" був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії.

Там зазначили, що не можуть вважати легітимними вибори в умовах "повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ".

"Це фарс", – ідеться в заяві.

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МЗС приєдналось до заяви Європейської служби зовнішніх справ щодо результатів "виборів" у Білорусі та висловило підтримку білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні.

"Переконані, що демократична та суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України.

Що було раніше:

  • Центральна виборча комісія Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.
  • Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.

Білорусьвибори
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