МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека

Министерство иностранных дел в своем заявлении назвало фарсом так называемые "президентские выборы" в Беларуси, организованные режимом Александра Лукашенко 26 января, и заявило, что не считает их легитимными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД

Дословно: "Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека".

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Детали: Внешнеполитическое ведомство Украины отметило, что результат "президентских выборов" был заранее известен еще с начала электоральной кампании.

Там отметили, что не могут считать легитимными выборы в условиях "полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных власти СМИ".

"Это фарс", – говорится в заявлении.

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МИД присоединился к заявлению Европейской службы внешних дел по результатам "выборов" в Беларуси и выразил поддержку белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране.

"Убеждены, что демократическая и суверенная Беларусь, в которой народ, а не один человек будет определять будущее, будет фактором долгосрочной стабильности в нашем регионе, а не соучастником войны России против Украины.

Что предшествовало: