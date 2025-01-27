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У Києві демонтували пам’ятник Павлову

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 січня 2025, 23:29
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
Фото: департамент територіального контролю Києва

У Печерському районі Києва біля Олександрівської лікарні комунальники демонтували пам'ятник російському фізіологу Івану Павлову.

Джерело: департамент територіального контролю Києва

Дослівно: "У столиці триває дерусифікація та очищення публічного простору від об'єктів, пов'язаних із російськими діячами. В Печерському районі біля Олександрівської лікарні фахівці КП "Київблагоустрій" на виконання доручення департаменту територіального контролю міста Києва демонтували пам'ятник Івану Павлову, російському фізіологу".

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Деталі: У департаменті зазначили, що попри ввнесок Павлова у науку, його постать пов’язана з "імперським наративом".

"Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років", - говориться у повідомленні.

Демонтажі відбуваються відповідно до рішення Київської міськради щодо переліку об’єктів, що підлягають усуненню з публічного простору міста Києва. Наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна.

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У подальшому він буде переданий до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.

КП "Київблагоустрій" з 2022 року вже демонтувало 59 об’єктів, включаючи пам’ятник Щорсу. Загалом, станом на кінець січня 2025 року, у Києві було прибрано 118 таких об’єктів.

Київдекомунізація
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