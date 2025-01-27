В Киеве демонтировали памятник Павлову

В Печерском районе Киева возле Александровской больницы коммунальщики демонтировали памятник российскому физиологу Ивану Павлову.

Источник: департамент территориального контроля Киева

Дословно: "В столице продолжается дерусификация и очистка публичного пространства от объектов, связанных с российскими деятелями. В Печерском районе возле Александровской больницы специалисты КП "Киевблагоустройство" во исполнение поручения департамента территориального контроля города Киева демонтировали памятник Ивану Павлову, русскому физиологу".

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Детали: В департаменте отметили, что несмотря на вклад Павлова в науку, его фигура связана с "имперским нарративом".

"Исторически школа Ивана Павлова проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях. В частности, для этих экспериментов использовали бездомных детей в возрасте от 6 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Демонтажи происходят в соответствии с решением Киевского горсовета о перечне объектов, подлежащих устранению из публичного пространства города Киева. Сейчас демонтированный памятник хранится на специальной площадке для бесхозного имущества.

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В дальнейшем он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова, где уже хранятся другие демонтированные объекты.

КП "Киевблагоустройство" с 2022 года уже демонтировало 59 объектов, включая памятник Щорсу. Всего, по состоянию на конец января 2025 года, в Киеве было убрано 118 таких объектов.