Ворог атакував дев’ять громад Сумщини: поранені п’ятеро цивільних
Протягом минулого дня росіяни здійснили 56 обстрілів дев’яти громад Сумщини, внаслідок чого зазнали поранень п’ять цивільних осіб.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Середино-Будська громади".
"Середино-Будська громада: завдано мінометний обстріл (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV дронами (10 вибухів). Внаслідок удару поранення отримала одна цивільна особа".
"Юнаківська громада: ворог вдарив КАБами (2 вибухи). Поранення отримали 4 особи".
Деталі: По Краснопільській громаді ворог здійснив удари FPV дронами, 12 вибухів. Внаслідок одного з ударів пошкоджений приватний будинок.
У Глухівській громаді зафіксували пуски КАБ, 3 вибухи.
На Білопільську громаду ворог скинув 20 мін і ВОГ з БпЛА.
По Новослобідській громаді здійснив удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 10 вибухів.
По Великописарівській громаді ворог вдарив FPV-дронами і з мінометів, також 10 вибухів.
Хотінська громада зазнала атаки чотирма КАБами.
Путивльську громаду атакував FPV-дрон.