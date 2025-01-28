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Ворог атакував дев’ять громад Сумщини: поранені п’ятеро цивільних

Ольга Глущенко Вівторок, 28 січня 2025, 04:04
Ворог атакував дев’ять громад Сумщини: поранені п’ятеро цивільних
наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 56 обстрілів дев’яти громад Сумщини, внаслідок чого зазнали поранень п’ять цивільних осіб.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Середино-Будська громади".

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"Середино-Будська громада: завдано мінометний обстріл (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV дронами (10 вибухів). Внаслідок удару поранення отримала одна цивільна особа".

"Юнаківська громада: ворог вдарив КАБами (2 вибухи). Поранення отримали 4 особи".

Деталі: По Краснопільській громаді ворог здійснив удари FPV дронами, 12 вибухів. Внаслідок одного з ударів пошкоджений приватний будинок.

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У Глухівській громаді зафіксували пуски КАБ, 3 вибухи.

На Білопільську громаду ворог скинув 20 мін і ВОГ з БпЛА.

По Новослобідській громаді здійснив удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 10 вибухів.

По Великописарівській громаді ворог вдарив FPV-дронами і з мінометів, також 10 вибухів.

Хотінська громада зазнала атаки чотирма КАБами.

Путивльську громаду атакував FPV-дрон.

Сумська областьобстрілвибухросійсько-українська війна
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