Враг атаковал девять громад Сумщины: ранены пятеро гражданских
В течение прошлого дня россияне совершили 56 обстрелов девяти общин Сумщины, в результате чего получили ранения пять гражданских лиц.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Середино-Будская громады".
"Середино-Будская громада: нанесен минометный обстрел (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удары FPV дронами (10 взрывов). В результате удара ранения получил один гражданский человек".
"Юнаковская община: враг ударил КАБами (2 взрыва). Ранения получили 4 человека".
Детали: По Краснопольской громаде враг совершил удары FPV дронами, 12 взрывов. В результате одного из ударов поврежден частный дом.
В Глуховской громаде зафиксировали пуски КАБ, 3 взрыва.
На Белопольскую громаду враг сбросил 20 мин и ВОГ с БпЛА.
По Новослободской громаде совершил удар FPV-дроном и минометный обстрел, 10 взрывов.
По Великописаревской общине враг ударил FPV-дронами и из минометов, также 10 взрывов.
Хотинская община подверглась атаке четырьмя КАБами.
Путивльскую общину атаковал FPV-дрон.