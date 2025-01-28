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Враг атаковал девять громад Сумщины: ранены пятеро гражданских

Ольга ГлущенкоВторник, 28 января 2025, 04:04
Враг атаковал девять громад Сумщины: ранены пятеро гражданских
последствия российских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 56 обстрелов девяти общин Сумщины, в результате чего получили ранения пять гражданских лиц.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Середино-Будская громады".

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"Середино-Будская громада: нанесен минометный обстрел (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удары FPV дронами (10 взрывов). В результате удара ранения получил один гражданский человек".

"Юнаковская община: враг ударил КАБами (2 взрыва). Ранения получили 4 человека".

Детали: По Краснопольской громаде враг совершил удары FPV дронами, 12 взрывов. В результате одного из ударов поврежден частный дом.

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В Глуховской громаде зафиксировали пуски КАБ, 3 взрыва.

На Белопольскую громаду враг сбросил 20 мин и ВОГ с БпЛА.

По Новослободской громаде совершил удар FPV-дроном и минометный обстрел, 10 взрывов.

По Великописаревской общине враг ударил FPV-дронами и из минометов, также 10 взрывов.

Хотинская община подверглась атаке четырьмя КАБами.

Путивльскую общину атаковал FPV-дрон.

Сумская областьобстрелвзрывроссийско-украинская война
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