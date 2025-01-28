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ISW: Допомога ЄС у подоланні енергокризи у Придністровʼї знизить залежність від Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 28 січня 2025, 05:08
ISW: Допомога ЄС у подоланні енергокризи у Придністровʼї знизить залежність від Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що допомога Євросоюзу в подоланні енергетичної кризи у Молдові зменшить "здатність Росії використовувати Придністров'я в своїх схемах енергетичного шантажу".

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Європейський Союз 27 січня запропонував пакет допомоги Молдові та Придністров'ю, щоб допомогти подолати газову кризу в проросійській самопроголошеній республіці в рамках зусиль, спрямованих на зменшення здатності Росії використовувати Придністров'я в своїх схемах енергетичного шантажу, спрямованих на Кишинів".

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Деталі: Пакет включає екстрений кредит у розмірі трьох мільйонів кубометрів газу для Придністровського регіону та грант у розмірі 30 мільйонів євро (близько 31,4 мільйона доларів США) для Молдови на закупівлю газу – ймовірно, з європейського ринку – з 1 по 10 лютого.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Кишинів і після 10 лютого, щоб Придністровський регіон міг продовжувати виробляти електроенергію для Придністров'я і Молдови.

Дослівно ISW: "Пакет допомоги ЄС пропонує інвестувати у виробництво та розподіл електроенергії в Придністров'ї протягом наступних двох років.

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ЄС заявив, що він також розглядає можливість підтримки поставок вугілля з України до Придністров'я, і що він підтримав виділення потужностей для транспортування газу з Болгарії та Румунії до Молдови".

 "ISW продовжує оцінювати, що можливе прийняття Придністров'ям допомоги від Молдови, України чи ЄС і подальше постачання Придністров'ям дешевшої електроенергії решті Молдови підірве зусилля Росії використати енергетичну кризу для посилення економічної залежності Придністров'я від Москви, позиціонування Росії як рятівника і благодійника самопроголошеної республіки, а також для використання переходу Кишинева на європейську електроенергію за вищими цінами в рамках антиєвропейських наративів Москви".

Ключові висновки ISW за 27 січня:

  • Українські війська 26 січня знову завдали удару по російських базах зберігання безпілотників дальнього радіусу дії в Орловській області.
  • Європейський Союз (ЄС) 27 січня запропонував пакет допомоги Молдові та Придністров'ю для подолання газової кризи, що триває в проросійській самопроголошеній республіці, в рамках зусиль, спрямованих на зменшення можливостей Росії використовувати Придністров'я в своїх схемах енергетичного шантажу Кишинева.
  • Президент України Володимир Зеленський 26 січня замінив командувача Хортицької групи військ бригадного генерала Андрія Гнатова на командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого.
  • Українські війська відновили втрачені позиції під Торецьком.
  • Російські війська просунулися вперед біля Торецька, Часого Яру та Курахового.
  • Російський уряд продовжує розширювати федеральну програму "Час героїв", метою якої є призначення відібраних Кремлем ветеранів на державні посади, створюючи аналогічні програми для російських ветеранів на всіх рівнях влади, в тому числі на регіональних.

ISWМолдоваРосіяенергетика
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