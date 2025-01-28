ISW: Допомога ЄС у подоланні енергокризи у Придністровʼї знизить залежність від Росії

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що допомога Євросоюзу в подоланні енергетичної кризи у Молдові зменшить "здатність Росії використовувати Придністров'я в своїх схемах енергетичного шантажу".

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Європейський Союз 27 січня запропонував пакет допомоги Молдові та Придністров'ю, щоб допомогти подолати газову кризу в проросійській самопроголошеній республіці в рамках зусиль, спрямованих на зменшення здатності Росії використовувати Придністров'я в своїх схемах енергетичного шантажу, спрямованих на Кишинів".

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Деталі: Пакет включає екстрений кредит у розмірі трьох мільйонів кубометрів газу для Придністровського регіону та грант у розмірі 30 мільйонів євро (близько 31,4 мільйона доларів США) для Молдови на закупівлю газу – ймовірно, з європейського ринку – з 1 по 10 лютого.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Кишинів і після 10 лютого, щоб Придністровський регіон міг продовжувати виробляти електроенергію для Придністров'я і Молдови.

Дослівно ISW: "Пакет допомоги ЄС пропонує інвестувати у виробництво та розподіл електроенергії в Придністров'ї протягом наступних двох років.

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ЄС заявив, що він також розглядає можливість підтримки поставок вугілля з України до Придністров'я, і що він підтримав виділення потужностей для транспортування газу з Болгарії та Румунії до Молдови".

"ISW продовжує оцінювати, що можливе прийняття Придністров'ям допомоги від Молдови, України чи ЄС і подальше постачання Придністров'ям дешевшої електроенергії решті Молдови підірве зусилля Росії використати енергетичну кризу для посилення економічної залежності Придністров'я від Москви, позиціонування Росії як рятівника і благодійника самопроголошеної республіки, а також для використання переходу Кишинева на європейську електроенергію за вищими цінами в рамках антиєвропейських наративів Москви".

Ключові висновки ISW за 27 січня: