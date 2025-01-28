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ISW: Помощь ЕС в преодолении энергокризиса в Приднестровье снизит зависимость от России

Ольга ГлущенкоВторник, 28 января 2025, 05:08
ISW: Помощь ЕС в преодолении энергокризиса в Приднестровье снизит зависимость от России
Иллюстративное фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что помощь Евросоюза в преодолении энергетического кризиса в Молдове уменьшит "способность России использовать Приднестровье в своих схемах энергетического шантажа".

Источник: ISW

Дословно ISW: "Европейский Союз 27 января предложил пакет помощи Молдове и Приднестровью, чтобы помочь преодолеть газовый кризис в пророссийской самопровозглашенной республике в рамках усилий, направленных на уменьшение способности России использовать Приднестровье в своих схемах энергетического шантажа, направленных на Кишинев".

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Детали: Пакет включает экстренный кредит в размере трех миллионов кубометров газа для Приднестровского региона и грант в размере 30 миллионов евро (около 31,4 миллиона долларов США) для Молдовы на закупку газа - вероятно, с европейского рынка - с 1 по 10 февраля.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что ЕС продолжит поддерживать Кишинев и после 10 февраля, чтобы Приднестровский регион мог продолжать производить электроэнергию для Приднестровья и Молдовы.

Дословно ISW: "Пакет помощи ЕС предлагает инвестировать в производство и распределение электроэнергии в Приднестровье в течение следующих двух лет.

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ЕС заявил, что он также рассматривает возможность поддержки поставок угля из Украины в Приднестровье, и что он поддержал выделение мощностей для транспортировки газа из Болгарии и Румынии в Молдову".

"ISW продолжает оценивать, что возможное принятие Приднестровьем помощи от Молдовы, Украины или ЕС и дальнейшие поставки Приднестровьем более дешевой электроэнергии остальной Молдове подорвет усилия России использовать энергетический кризис для усиления экономической зависимости Приднестровья от Москвы, позиционирования России как спасителя и благодетеля самопровозглашенной республики, а также для использования перехода Кишинева на европейскую электроэнергию по более высоким ценам в рамках антиевропейских нарративов Москвы".

Ключевые выводы ISW за 27 января:

  • Украинские войска 26 января снова нанесли удар по российским базам хранения беспилотников дальнего радиуса действия в Орловской области.
  • Европейский Союз (ЕС) 27 января предложил пакет помощи Молдове и Приднестровью для преодоления газового кризиса, продолжающегося в пророссийской самопровозглашенной республике, в рамках усилий, направленных на уменьшение возможностей России использовать Приднестровье в своих схемах энергетического шантажа Кишинева.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заменил командующего Хортицкой группы войск бригадного генерала Андрея Гнатова на командующего Сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого.
  • Украинские войска восстановили утраченные позиции под Торецком.
  • Российские войска продвинулись вперед возле Торецка, Часого Яра и Курахово.
  • Российское правительство продолжает расширять федеральную программу "Время героев", целью которой является назначение отобранных Кремлем ветеранов на государственные должности, создавая аналогичные программы для российских ветеранов на всех уровнях власти, в том числе на региональных.

ISWМолдоваРосcияэнергетика
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