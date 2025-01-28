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МВА: У Чернігові внаслідок атаки БпЛА зруйновані два будинки

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 28 січня 2025, 09:40
МВА: У Чернігові внаслідок атаки БпЛА зруйновані два будинки
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про руйнацію двох приватних будинків внаслідок падіння збитого ворожого дрона.

Джерело: Брижинський у соцмережах, поліція Чернігівської області у Telegram 

Деталі: Після 5 години ранку Брижинський повідомив про часткове руйнування двох приватних будинків.

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Пряма мова Бражинського: "Аварійні служби провели першочергові заходи, пожежу локалізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції". 

 
Фото поліції

Доповнено: Вранці поліція повідомила, що у Чернігові внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди місцевих мешканців. 

 
Фото поліції

Інформація про постраждалих не надходила. 

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Фото поліції

Правоохоронці також опублікували фото наслідків російської атаки.

Чернігівросійсько-українська війна
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