МВА: У Чернігові внаслідок атаки БпЛА зруйновані два будинки
Вівторок, 28 січня 2025, 09:40
Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про руйнацію двох приватних будинків внаслідок падіння збитого ворожого дрона.
Джерело: Брижинський у соцмережах, поліція Чернігівської області у Telegram
Деталі: Після 5 години ранку Брижинський повідомив про часткове руйнування двох приватних будинків.
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Пряма мова Бражинського: "Аварійні служби провели першочергові заходи, пожежу локалізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції".
Доповнено: Вранці поліція повідомила, що у Чернігові внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди місцевих мешканців.
Інформація про постраждалих не надходила.
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Правоохоронці також опублікували фото наслідків російської атаки.