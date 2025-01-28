МВА: У Чернігові внаслідок атаки БпЛА зруйновані два будинки

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про руйнацію двох приватних будинків внаслідок падіння збитого ворожого дрона.

Джерело: Брижинський у соцмережах, поліція Чернігівської області у Telegram

Деталі: Після 5 години ранку Брижинський повідомив про часткове руйнування двох приватних будинків.

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Пряма мова Бражинського: "Аварійні служби провели першочергові заходи, пожежу локалізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції".

Фото поліції

Доповнено: Вранці поліція повідомила, що у Чернігові внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди місцевих мешканців.

Фото поліції

Інформація про постраждалих не надходила.

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Фото поліції

Правоохоронці також опублікували фото наслідків російської атаки.