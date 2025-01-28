ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома
Вторник, 28 января 2025, 09:40
Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил о разрушении двух частных домов в результате падения сбитого вражеского дрона.
Источник: Брижинский в соцсетях, полиция Черниговской области в Telegram
Детали: После 5 часов утра Брижинский сообщил о частичном разрушении двух частных домов.
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Прямая речь Бражинского: "Аварийные службы провели первоочередные мероприятия, пожар локализован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции".
Дополнено: Утром полиция сообщила, что в Чернигове в результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки местных жителей.
Информация о пострадавших не поступала.
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Правоохранители также опубликовали фото последствий российской атаки.