ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил о разрушении двух частных домов в результате падения сбитого вражеского дрона.

Источник: Брижинский в соцсетях, полиция Черниговской области в Telegram

Детали: После 5 часов утра Брижинский сообщил о частичном разрушении двух частных домов.

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Прямая речь Бражинского: "Аварийные службы провели первоочередные мероприятия, пожар локализован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции".

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Дополнено: Утром полиция сообщила, что в Чернигове в результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки местных жителей.

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Информация о пострадавших не поступала.

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ФОТО ПОЛИЦИИ

Правоохранители также опубликовали фото последствий российской атаки.