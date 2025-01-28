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ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 28 января 2025, 09:40
ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома
ФОТО ПОЛИЦИИ

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил о разрушении двух частных домов в результате падения сбитого вражеского дрона.

Источник: Брижинский в соцсетях, полиция Черниговской области в Telegram

Детали: После 5 часов утра Брижинский сообщил о частичном разрушении двух частных домов.

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Прямая речь Бражинского: "Аварийные службы провели первоочередные мероприятия, пожар локализован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции". 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Дополнено: Утром полиция сообщила, что в Чернигове в результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки местных жителей.  

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Информация о пострадавших не поступала.  

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ФОТО ПОЛИЦИИ

Правоохранители также опубликовали фото последствий российской атаки.

Черниговроссийско-украинская война
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