Microsoft веде переговори про придбання TikTok – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Microsoft веде переговори про придбання застосунку TikTok.
Джерело: CNN
Деталі: Трамп заявив, що, на його думку, Microsoft веде переговори про придбання соціальної мережі TikTok.
Пряма мова Трампа: "Мені подобаються тендерні війни, тому що ви укладаєте найкращу угоду".
"Ми дуже зацікавлені в цьому, тому що це дуже чітко прописано. Якщо я підпишу, то хтось купить її, заплатить багато грошей, створить багато робочих місць, залишить платформу відкритою і забезпечить її надійну безпеку. Якщо я не підпишу, то вона закриється".
Що передувало: Трамп повідомив, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok. Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом наступних 30 днів.