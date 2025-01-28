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Microsoft веде переговори про придбання TikTok – Трамп

Ольга Глущенко Вівторок, 28 січня 2025, 06:56
Microsoft веде переговори про придбання TikTok – Трамп
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Microsoft веде переговори про придбання застосунку TikTok.

Джерело: CNN

Деталі: Трамп заявив, що, на його думку, Microsoft веде переговори про придбання соціальної мережі TikTok.

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Пряма мова Трампа: "Мені подобаються тендерні війни, тому що ви укладаєте найкращу угоду".

"Ми дуже зацікавлені в цьому, тому що це дуже чітко прописано. Якщо я підпишу, то хтось купить її, заплатить багато грошей, створить багато робочих місць, залишить платформу відкритою і забезпечить її надійну безпеку. Якщо я не підпишу, то вона закриється".

Що передувало: Трамп повідомив, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok. Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом наступних 30 днів.

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