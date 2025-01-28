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Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok – Трамп

Ольга ГлущенкоВторник, 28 января 2025, 06:56
Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok – Трамп
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Microsoft ведет переговоры о приобретении приложения TikTok.

Источник: CNN

Детали: Трамп заявил, что, по его мнению, Microsoft ведет переговоры о приобретении социальной сети TikTok.

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Прямая речь Трампа: "Мне нравятся тендерные войны, потому что вы заключаете лучшую сделку".

"Мы очень заинтересованы в этом, потому что это очень четко прописано. Если я подпишу, то кто-то купит ее, заплатит много денег, создаст много рабочих мест, оставит платформу открытой и обеспечит ее надежную безопасность. Если я не подпишу, то она закроется".

Что предшествовало: Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами относительно возможного приобретения TikTok. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих 30 дней.

Трампсоцсети
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