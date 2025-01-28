Втрати РФ сягнули 833 тисяч у живій силі – Генштаб

Лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 380 окупантів та 27 артилерійських систем ворога, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 833 тисяч військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 833 000 (+1 380) осіб,

танків – 9 876 (+5) од,

бойових броньованих машин – 20 573 (+12) од,

артилерійських систем – 22 366 (+27) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) од,

спеціальної техніки – 3718 (+2) од.

Дані уточнюються.