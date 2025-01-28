Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати РФ сягнули 833 тисяч у живій силі – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 28 січня 2025, 07:36
Втрати РФ сягнули 833 тисяч у живій силі – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 380 окупантів та 27 артилерійських систем ворога, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 833 тисяч військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 833 000 (+1 380) осіб,
  • танків – 9 876 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 20 573 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 366 (+27) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) од,
  • спеціальної техніки – 3718 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
ТЦК почали штрафувати мерів за провал мобілізації: в ОК "Захід" кажуть – "все законно"
Лютий принесе Україні похолодання
Усі новини...
Росія
ISW: Допомога ЄС у подоланні енергокризи у Придністровʼї знизить залежність від Росії
Рязанський НПЗ у Росії призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
ЗСУ відбили 65 атак росіян на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
21:23
Зеленський про фінансування програм США: Будемо шукати внутрішній ресурс
21:07
Вучич виконав одну з ключових вимог антиурядових протестів у Сербії
20:53
СписокЯкі держструктури не отримають кошти через призупинення фінансування USAID
20:50
Грузія пішла з ПАРЄ, але лишається у Раді Європи
20:40
Одеський "Шторм" обіграв херсонський "Дніпро" у чемпіонаті України з хокею
20:31
Трамп планує карати депортацією за антисемітизм – ЗМІ
20:19
РФ заявила про мільярди від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму
20:14
Очільниця української делегації в ПАРЄ: Грузію виженуть з асамблеї наступної сесії
20:06
фото"Тривожний сигнал": у Києві посеред зими зацвіли сакури
19:49
Міноборони закупило під держгарантії перші вантажівки для ЗСУ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: