Втрати РФ сягнули 833 тисяч у живій силі – Генштаб
Вівторок, 28 січня 2025, 07:36
Лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 380 окупантів та 27 артилерійських систем ворога, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 833 тисяч військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 833 000 (+1 380) осіб,
- танків – 9 876 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 20 573 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 366 (+27) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) од,
- спеціальної техніки – 3718 (+2) од.
Дані уточнюються.