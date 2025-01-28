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Потери РФ достигли 833 тысяч в живой силе – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 28 января 2025, 07:36
Потери РФ достигли 833 тысяч в живой силе – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 380 оккупантов и 27 артиллерийских систем врага, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 833 тысяч военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 833 000 (+1 380) человек,
  • танков – 9 876 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 573 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 22 366 (+27) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 399 (+72) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 269 (+86) ед,
  • специальной техники – 3718 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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