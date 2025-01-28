Найчастіше росіяни атакують під Покровськом, на Лиманському та Торецькому напрямках – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.Найбільше атак росіян прийшлося на Покровський напрямок – 85.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (27 січня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 28 авіаударів, скинувши 60 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2411 дронів-камікадзе."

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Деталі: На Харківському напрямку росіяни 5 разів намагалися прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку 27 січня сталося 6 атак загарбників. Українські захисники відбили штурмові дії противника біля Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 10 разів і намагалася прорвати оборону ЗСУ біля Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Тернів, Зеленої Долини, Ямполівки, Зарічного та Колодязів.

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На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили 1 атаку біля Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 13 атак у районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 85 штурмових дій агресора в напрямку Водяного Другого, Зеленого Поля, Єлізаветівки, Миролюбівки, Сухого Яру, Зеленого, Котлиного, Удачного, Надеждинки, Котлярівки, Успенівки, Преображенки, Богданівки, Баранівки, Променя, Покровська, Новоандріївки, Шевченка, Дачного, Улаклів та Янтарного.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 8 атак у районах Новосілки, Костянтинополя, Роздольного та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази штурмували позиції Сил оборони біля Новоданилівки та Оріхова.

Сили оборони відбили 3 наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку та продовжують стримувати просування противника в глибину території України.

Українські сили продовжують операцію в Курській області Росії. За минулу добу росіяни завдали 24 авіаудари, скинувши 30 керованих авіабомб, здійснили 302 обстріли, зокрема 3 із РСЗВ. Українські воїни відбили 13 штурмових атак.