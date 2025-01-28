Чаще всего россияне атакуют под Покровском, на Лиманском и Торецком направлениях – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений, больше всего атак россиян пришлось на Покровское направление – 85.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (27 января – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 28 авиаударов, сбросив 60 КАБ. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, в том числе 87 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2411 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении россияне 5 раз пытались прорвать оборонительные рубежи ВСУ вблизи Волчанска.

На Купянском направлении 27 января произошло 6 атак захватчиков. Украинские защитники отбили штурмовые действия противника у Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 10 раз и пыталась прорвать оборону ВСУ у Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Ямполовки, Заречного и Колодезей.

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На Северском направлении украинские воины успешно отбили 1 атаку у Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении армия РФ осуществила 13 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в направлении Водяного Второго, Зеленого Поля, Елизаветовки, Миролюбовки, Сухого Яра, Зеленого, Котлиного, Удачного, Надеждинки, Котляровки, Успеновки, Преображенки, Богдановки, Барановки, Луча, Покровска, Новоандреевки, Шевченко, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении противник совершил 8 атак в районах Новоселки, Константинополя, Раздольного и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза штурмовали позиции Сил обороны у Новоданиловки и Орехова.

Силы обороны отбили 3 наступательные действия врага на Приднепровском направлении и продолжают сдерживать продвижение противника в глубину территории Украины.

Украинские силы продолжают операцию в Курской области России. За минувшие сутки россияне нанесли 24 авиаудара, сбросив 30 управляемых авиабомб, осуществили 302 обстрела, в том числе 3 из РСЗО. Украинские воины отбили 13 штурмовых атак.