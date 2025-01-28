ССО захопили важливі трофеї ворога на Курщині

Воїни 8 полку Сил спецоперацій під час спеціальних дій на території Курської області провели зачистку ворожих позицій, завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї ворога.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: В ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів із дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення.

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Також оператори на ворожих позиціях виявили і захопили: засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5", тепловізійний приціл "1ПН139-1", штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87", засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога. Крім того було знайдено документи ворога.

Дослівно: "Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника".