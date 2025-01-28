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ССО захватили важные трофеи врага на Курщине

Валентина РоманенкоВторник, 28 января 2025, 10:39
ССО захватили важные трофеи врага на Курщине
фото ССО

Воины 8 полка Сил спецопераций во время специальных действий на территории Курской области РФ провели зачистку вражеских позиций, нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения.

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Также операторы на вражеских позициях обнаружили и захватили: средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер "ДЛ-5", тепловизионный прицел "1ПН139-1", штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87", средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага. Кроме того были найдены документы врага.

 

Дословно: "Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника".

 
 

ССОКурская область
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