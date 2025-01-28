Злива дронів на Покровському напрямку: по одній позиції ЗСУ може прилітати до 30 FPV

Ситуація на Покровському напрямку залишається досить складною: під прикриттям туманів ворог постійно пробує атакувати українські позиції.

Джерело: командир взводу БПЛА 2 батальйону 68 єгерської бригади з позивним "Фурія" в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Деталі: За словами військового, останнім часом техніки у росіян поменшало. В зоні відповідальності 68 бригади ворог йде вперед виключно малими піхотними групами, але резервів цієї піхоти величезна кількість, як і дронів. Були випадки, що по одній позиції прилітало 30 FPV-дронів.

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Водночас за тиждень силами 68-ї бригади було знищено близько 150 окупантів і 280 одиниць озброєння і техніки.

Пряма мова: "Я вважаю, що в технологічному на першому місці ми йдемо. Але проблема велика в тому, якщо в нас щось з’являється нове, то буквально два-три тижні, і в окупантів воно вже є. Проблема в тому, що ми це показуємо дуже сильно медійно. У нас тільки щось змінилося, буквально кілька тижнів — і у них з’являється вже таке ж, і з’являється у великій кількості".