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Ливень дронов на Покровском направлении: по одной позиции ВСУ может прилетать до 30 FPV

Валентина РоманенкоВторник, 28 января 2025, 11:20
Ливень дронов на Покровском направлении: по одной позиции ВСУ может прилетать до 30 FPV
иллюстративное фото: Александр Бондарь, 21 отдельная механизированная бригада

Ситуация на Покровском направлении остается достаточно сложной: под прикрытием туманов враг постоянно пробует атаковать украинские позиции.

Источник: командир взвода БПЛА 2 батальона 68 егерской бригады с позывным "Фурия" в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Детали: По словам военного, в последнее время техники у россиян стало меньше. В зоне ответственности 68 бригады враг идет вперед исключительно малыми пехотными группами, но резервов этой пехоты огромное количество, как и дронов. Были случаи, что по одной позиции прилетало 30 FPV-дронов.

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В то же время за неделю силами 68-й бригады было уничтожено около 150 оккупантов и 280 единиц вооружения и техники.

Прямая речь: "Я считаю, что в технологическом на первом месте мы идем. Но проблема большая в том, если у нас что-то появляется новое, то буквально две-три недели, и у оккупантов оно уже есть. Проблема в том, что мы это показываем очень сильно медийно. У нас только что-то изменилось, буквально несколько недель - и у них появляется уже такое же, и появляется в большом количестве".

Донецкая областьбеспилотники
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