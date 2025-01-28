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У Стокгольмі водій авто намагався протаранити ворота посольства РФ: дипустанова каже – це українець  

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 28 січня 2025, 11:39
У Стокгольмі водій авто намагався протаранити ворота посольства РФ: дипустанова каже – це українець  
Посольство Росії у Швеції. Фото з Facebook посольства

У шведській столиці Стокгольмі чоловік намагався на автомобілі прорватися через ворота посольства Росії, його затримала поліція.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT та посольство Росії у Швеції у Facebook 

Деталі: Інцидент стався вранці 28 січня. Про те, що якийсь чоловік намагався протаранити ворота посольства своїм авто, повідомив поліції охоронець.

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Коли правоохоронці прибули на місце події, то чоловік все ще перебував у машині. Його арештували.

Видання зазначає, що мотив такого вчинку водія невідомий. 

За фактом несанкціонованого проникнення на територію посольства розпочали розслідування.

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У посольстві Росії у Швеції заявили, що за кермом автомобіля був громадянин України.

"28 січня близько 7 ранку громадянин України, який постійно проживає у Швеції, намагався протаранити ворота посольства Росії в Стокгольмі на легковому автомобілі. Прорватися на територію дипмісії йому не вдалося.... Жодної серйозної шкоди посольству не завдано", – ідеться в повідомленні дипустанови у Facebook.

Там також запевняють, що затриманий чоловік нібито у 2015 і 2018 роках уже здійснював напади на посольство і торгпредставництво Росії у Швеції.

Передісторія:

  • 27 січня в посольстві Іраку в Гаазі спалахнула пожежа, яку довго не могли загасити.
  • А у листопаді минулого року невідомий дрон пролетів над посольством Росії в Стокгольмі, скинувши фарбу на територію дипломатичного комплексу.

ШвеціяРосія
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