В Стокгольме водитель авто пытался протаранить ворота посольства РФ: дипучреждение говорят – это украинец
В шведской столице Стокгольме мужчина пытался на автомобиле прорваться через ворота посольства России, его задержала полиция.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT, посольстве России в Швеции в Facebook
Детали: Инцидент произошел утром 28 января. О том, что какой-то человек пытался протаранить ворота посольства своим авто, сообщил полиции охранник.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то мужчина все еще находился в машине. Его арестовали.
Мотив такого поступка водителя неизвестен.
По факту несанкционированного проникновения на территорию посольства начали расследование.
В Посольстве России в Швеции заявили, что за рулем автомобиля был гражданин Украины.
"28 января около 7 утра постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось…. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", – говорится в сообщении дипучреждения в Facebook.
Там также уверяют, что задержанный мужчина якобы в 2015 и 2018 годах уже совершал нападения на посольство и торгпредставительство России в Швеции.
Предыстория:
- 27 января в посольстве Ирака в Гааге вспыхнул пожар, который долго не могли потушить.
- А в ноябре прошлого года дрон пролетел над посольством России в Стокгольме, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса.