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В Стокгольме водитель авто пытался протаранить ворота посольства РФ: дипучреждение говорят – это украинец

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 28 января 2025, 11:39
В Стокгольме водитель авто пытался протаранить ворота посольства РФ: дипучреждение говорят – это украинец
Посольство России в Швеции. Фото из Facebook посольства

В шведской столице Стокгольме мужчина пытался на автомобиле прорваться через ворота посольства России, его задержала полиция.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT, посольстве России в Швеции в Facebook 

Детали: Инцидент произошел утром 28 января. О том, что какой-то человек пытался протаранить ворота посольства своим авто, сообщил полиции охранник.

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Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то мужчина все еще находился в машине. Его арестовали.

Мотив такого поступка водителя неизвестен. 

По факту несанкционированного проникновения на территорию посольства начали расследование.

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В Посольстве России в Швеции заявили, что за рулем автомобиля был гражданин Украины.

"28 января около 7 утра постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось…. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", – говорится в сообщении дипучреждения в Facebook.

Там также уверяют, что задержанный мужчина якобы в 2015 и 2018 годах уже совершал нападения на посольство и торгпредставительство России в Швеции.

Предыстория:

  • 27 января в посольстве Ирака в Гааге вспыхнул пожар, который долго не могли потушить.
  • А в ноябре прошлого года дрон пролетел над посольством России в Стокгольме, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса.

ШвецияРосcия
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