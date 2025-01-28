Росіяни вдарили по Родинському на Донеччині: убили двох мешканців
Вівторок, 28 січня 2025, 12:21
Російські війська обстріляли місто Родинське Донецької області, внаслідок чого загинули 2 людей.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін та ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Російські окупанти завдали прицільного удару по місту Родинське, що на Донеччині: загинули 2 людини. Виникла пожежа, пошкоджено 3 будинки та підприємство. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували загоряння".
Реклама:
Деталі: Філашкін додав, що окупанти гатили по низці населених пунктів Донеччини.
Зокрема, у Покровську одна людина дістала поранення.