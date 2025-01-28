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Росіяни вдарили по Родинському на Донеччині: убили двох мешканців

Ірина БалачукВівторок, 28 січня 2025, 12:21
Росіяни вдарили по Родинському на Донеччині: убили двох мешканців
Фото ДСНС

Російські війська обстріляли місто Родинське Донецької області, внаслідок чого загинули 2 людей.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін та ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Російські окупанти завдали прицільного удару по місту Родинське, що на Донеччині: загинули 2 людини. Виникла пожежа, пошкоджено 3 будинки та підприємство. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували загоряння".

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фото ДСНС

Деталі: Філашкін додав, що окупанти гатили по низці населених пунктів Донеччини. 

 
Фото ДСНС 

Зокрема, у Покровську одна людина дістала поранення.   

Донецька областьвійнажертви
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